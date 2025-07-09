Повністю електричний Lamborghini Urus може з'явитися лише у 2035 році

Lamborghini відкладає випуск повністю електричної версії Urus щонайменше до 2035 року, зосередившись на гібридному поколінні флагманського кросовера. Компанія реагує на сповільнення глобального переходу до електромобілів та побажання клієнтів, які, за словами гендиректора Стефана Вінкельмана, наразі віддають перевагу потужним гібридам.

Про це пише УНН із посиланням на Robbreport.

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Випуск електромобільної версії Lamborghini Urus був запланований на 2029 рік, але ці плани зараз відкладено, оскільки виробник суперкарів переглядає ринок та поточні правила. Натомість Lamborghini використовуватиме гібридну силу для наступного покоління Urus.

Нове покоління Urus дебютує у 2029 році, тоді як повністю електричний Urus може не побачити світ до 2035 року - повідомив Autocar генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельманн.

Вінкельманн також зазначив, що клієнти марки також вимагають саме гібридний Urus.

Ми хочемо знову мати нове покоління гібридних автомобілів із заряджанням від мережі. Це дуже важливо для нас і для клієнтів. І вони були дуже раді почути про це – сказав генеральний директор виданню.

Якщо повністю електричний Urus дебютує у 2035 році, його, ймовірно, випередить Lanzador як перший електромобіль Lamborghini, який може розвивати 2000 кінських сил.

Ми вже відклали (Lanzador), бо побачили, що крива впровадження електрифікації по всьому світу нижча за прогноз, який ми мали кілька років тому. Життєві цикли стають коротшими через велику кількість нових правил, що з’являються щороку. Це ускладнює наше життя – сказав Вінкельманн Autocar.

Іншими словами Lamborghini має залишатися швидким, а щодо появи нових електромобілів, автовиробник хоче переконатися, що вони будуть успішними.

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