Полностью электрический Lamborghini Urus может появиться только в 2035 году

Lamborghini откладывает выпуск полностью электрической версии Urus как минимум до 2035 года, сосредоточившись на гибридном поколении флагманского кроссовера. Компания реагирует на замедление глобального перехода к электромобилям и пожелания клиентов, которые, по словам гендиректора Стефана Винкельмана, сейчас предпочитают мощные гибриды.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Robbreport.

Детали

Выпуск электромобильной версии Lamborghini Urus был запланирован на 2029 год, но эти планы сейчас отложены, поскольку производитель суперкаров пересматривает рынок и текущие правила. Вместо этого Lamborghini будет использовать гибридную силу для следующего поколения Urus.

Новое поколение Urus дебютирует в 2029 году, тогда как полностью электрический Urus может не увидеть свет до 2035 года - сообщил Autocar генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн.

Винкельманн также отметил, что клиенты марки также требуют именно гибридный Urus.

Мы хотим снова иметь новое поколение гибридных автомобилей с зарядкой от сети. Это очень важно для нас и для клиентов. И они были очень рады услышать об этом – сказал генеральный директор изданию.

Если полностью электрический Urus дебютирует в 2035 году, его, вероятно, опередит Lanzador как первый электромобиль Lamborghini, который может развивать 2000 лошадиных сил.

Мы уже отложили (Lanzador), потому что увидели, что кривая внедрения электрификации по всему миру ниже прогноза, который мы имели несколько лет назад. Жизненные циклы становятся короче из-за большого количества новых правил, появляющихся каждый год. Это усложняет нашу жизнь – сказал Винкельманн Autocar.

Другими словами Lamborghini должна оставаться быстрой, а что касается появления новых электромобилей, автопроизводитель хочет убедиться, что они будут успешными.

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