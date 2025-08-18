$41.340.11
Эксклюзив
08:34 • 542 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 1310 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке
03:44 • 11639 просмотра
03:44 • 11639 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет
17 августа, 18:51 • 31336 просмотра
17 августа, 18:51 • 31336 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 10:14 • 50360 просмотра
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 50360 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 95137 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 141655 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
16 августа, 10:46 • 90211 просмотра
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 90211 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87385 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67973 просмотра
16 августа, 08:59 • 67973 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Представлен новый Lamborghini Fenomeno — самый мощный из всех

Киев • УНН

 • 192 просмотра

На Monterey Car Week 2025 представлен Lamborghini Fenomeno, самый мощный Lamborghini с 1080 л.с. и ограниченной серией в 29 единиц. Он базируется на гибридной платформе Revuelto, но имеет собственную уникальную аэродинамику.

Представлен новый Lamborghini Fenomeno — самый мощный из всех

Fenomeno, очевидно, тот автомобиль, которым можно восхищаться, а не владеть им. Изготовлено всего 29 единиц.

Сообщает УНН со ссылкой на Motor1.

Детали

На Monterey Car Week 2025 представлен Fenomeno Lamborghini.

Новый двухместный автомобиль имеет угловатый дизайн с огромными воздухозаборниками. В целом, дизайнер Lamborghini подчеркнул, что в новой модели воплощена "гиперэлегантность".

Также указывается, что Fenomeno - это самый мощный Lamborghini всех времен.

Указаны следующие характеристики:

  • сочетание 6,5-литрового двигателя V12, буферного аккумулятора и трех электродвигателей обеспечивает мощность системы 794 кВт/1080 л.с.;
    • самый быстрый разгон от 0 до 100 км/ч.

      Всего пока 29 единиц Lamborghini Fenomeno

      "Это первая лимитированная серия", - сообщает Маттео Ортензи, директор линейки V12 бренда.

      Fenomeno создана на базе новой гибридной платформы Revuelto. Хотя, по сравнению с Revuelto, должна выглядеть менее агрессивно,

      (С Fenomeno) мы подняли планку: мы смотрим на исключительный автомобиль, который является вершиной нашей ДНК, как с точки зрения стиля, так и технического наполнения и производительности

      - сообщает Маттео Ортензи изданию Motor1.

      "Достаточно сказать, что это самый мощный Lamborghini за всю историю. Мы достигли 1080 л.с., увеличив мощность как двигателя внутреннего сгорания V12, так и электродвигателей, которые используют новый аккумулятор емкостью 7 кВт⋅ч вместо 3,8 кВт⋅ч, как у Revuelto и Temerario" - пояснил специалист.

      Мы создали модель с собственной индивидуальностью. Аэродинамика сыграла фундаментальную роль: для увеличения подъемной силы и прижимной силы поток воздуха, направленный вверх, из нижней части автомобиля и нижней части бампера проходит через капот к крыше. Также с переднего бампера, по бокам, есть два отверстия, которые смещают воздушный поток в сторону

      - добавил Ортензи.

      По словам специалиста, были также учтены следующие особенности:

      Мы сильно нагрузили переднюю часть, поскольку сзади также есть очень эффективный спойлер. Он не такой большой, как можно было бы ожидать, но он подвижный и работает очень хорошо.

      Что касается прижимной силы, то по сравнению с Revuelto мы увеличили прижимную силу на 30%, также благодаря заднему диффузору, который очень выражен, - заметил он.

      Напомним

      УНН ранее сообщал, что Lamborghini откладывает выпуск полностью электрической версии Urus по меньшей мере до 2035 года, сосредоточившись на гибридном поколении флагманского кроссовера. Компания реагирует на замедление глобального перехода к электромобилям и пожелания клиентов, которые, по словам гендиректора Стефана Винкельмана, сейчас отдают предпочтение мощным гибридам.

      Игорь Тележников

      Авто