Прес-центр ООС опублікував відео тренувань протитанкових підрозділів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Прес-центр ООС опублікував відео тренувань протитанкових підрозділів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну Facebook-сторінку ООС.
Протитанкові підрозділи Об’єднаних сил під час спеціальних навчань вдосконалюють фахову майстерність із застосування протитанкових ракетних комплексів вітчизняного виробництва.
“Зокрема, розрахунки українського ПТРК „Стугна-П“ постійно відпрацьовують весь алгоритм дій з висування на позиції, підготовки до застосування та безпосередньо знищення ворожих цілей. В ході чергового тренування розрахунки продемонстрували повну бойову готовність до застосування наших протитанкових ракетних комплексів проти броньованих цілей противника”, — вказано у повідомленні військових.
Нагадуємо, бойовики здійснили 21 обстріл позицій українських військових.