ООС: бойовики здійснили 21 обстріл позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. 3 травня бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 17 разів українських військових: “чотири рази з 120 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу міста Авдіївка; тричі з 120 та 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля населеного пункту Новотроїцьке; п’ять разів з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля міста Мар’їнка; з 82 мм мінометів — поблизу населеного пункту Бберезове; з озброєння бойових машин піхоти — поблизу населеного пункту Павлопіль; тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населених пунктів Пищевик, Лебединське та Миколаївка. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: з 82 мм мінометів та автоматичних станкових гранатометів — біля населеного пункту Золоте-4; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Новолуганське; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — біля населеного пункту Майорськ; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Шуми”.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки Об’єднаних сил, 3 травня один окупант — знищений, ще чотири — поранені.
“Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля міста Мар’їнка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Лебединське. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.