ООС: боевики совершили 21 обстрел позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 17 раз украинских военных: “четыре раза с 120 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи города Авдеевка; трижды с 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Новотроицкое; пять раз с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у города Марьинка; с 82 мм минометов — вблизи населенного пункта Бберезове; из вооружения боевых машин пехоты — вблизи населенного пункта Павлополь; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенных пунктов Пищевик, Лебединское и Николаевка. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: с 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов — около населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у населенного пункта Новолуганское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — у населенного пункта майорских; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Шумы”.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки Объединенных сил, 3 мая один оккупант — уничтожен, еще четыре — ранены.

“С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у города Марьинка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у села Лебединское. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре ООС.