Пресс-центр ООС опубликовал видео тренировок противотанковых подразделений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Пресс-центр ООС опубликовал видео тренировок противотанковых подразделений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное Facebook-страницу ООС.
Противотанковые подразделения Объединенных сил во время специальных учений совершенствуют профессиональное мастерство по применению противотанковых ракетных комплексов отечественного производства.
“В частности, расчеты украинского ПТРК „Стугна-П“ постоянно отрабатывают весь алгоритм действий по выдвижению на позиции, подготовки к применению и непосредственно уничтожению вражеских целей. В ходе очередной тренировки расчеты показали полную боевую готовность к применению наших противотанковых ракетных комплексов против бронированных целей противника”, — указано в сообщении военных.
Напоминаем, боевики совершили 21 обстрел позиций украинских военных.