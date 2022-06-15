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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Прем'єр-міністри Албанії та Чорногорії зустрілися із Зеленським

Прем'єр-міністри Албанії та Чорногорії зустрілися із Зеленським

Київ • УНН

 • 149503 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні прем'єр-міністри Албанії Еді Рама та Чорногорії Дрітан Абазович зустрілися у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава україснької держави повідомив в совєму Telegram-каналі.

Цитата

"До України продовжують приїжджати міжнародні партнери. І це важливий прояв підтримки нашого народу. Сьогодні зустрічаюся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем", – написав Зеленський.

Деталі

На Банковій лідери трьох країн провели спільну зустріч. Зеленський подякував прем'єр-міністрам за підтримку.

Нагадаємо

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня прибула до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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