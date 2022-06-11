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Я радий відзначити її щирість: Зеленський про зустріч з президентом Єврокомісії

Я радий відзначити її щирість: Зеленський про зустріч з президентом Єврокомісії

Київ • УНН

 • 137869 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн вчора, 11 червня, прибула до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави зазначив, що перемовини були дуже плідними. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні (11 червня — ред.) в Києві провели дуже плідні переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Я радий відзначити її щирість. Саме Єврокомісія готуватиме висновок щодо нашої заявки. Україна за надзвичайно короткий термін надала всі необхідні відповіді, і це було зроблено якісно”, — сказав Зеленський.

Доповнення

Він додав, що наступного тижня буде ще багато таких же важливих перемовин з європейськими лідерами. Глава держави висловив сподівання, що вони також будуть плідними.

Нагадаємо 

Під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у Києві голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обговорення висновку щодо надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу буде завершено до кінця наступного тижня.

Українські Національні Новини

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