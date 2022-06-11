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Я рад отметить ее искренность: Зеленский о встрече с президентом Еврокомиссии

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен вчера, 11 июня, прибыла в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства отметил, что переговоры были очень плодотворными. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Сегодня (11 июня — ред.) в Киеве провели очень плодотворные переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Я рад отметить ее искренность. Именно Еврокомиссия будет готовить заключение о нашей заявке. Украина за чрезвычайно короткий срок предоставила все необходимые ответы, и это было сделано качественно”, — сказал Зеленский.

Дополнение

Он добавил, что на следующей неделе будет еще много таких же важных переговоров с европейскими лидерами. Глава государства выразил надежду, что они также будут плодотворными.

Напомним 

Во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что обсуждение заключения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза будет завершено до конца следующей недели.

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