Премьер-министры Албании и Черногории встретились с Зеленским

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"В Украину продолжают приезжать международные партнеры. И это важное проявление поддержки нашего народа. Сегодня встречаюсь с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем", – написал Зеленский.

Детали

На Банковой лидеры трех стран провели общую встречу. Зеленский поблагодарил премьер-министров за поддержку.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня прибыла в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.