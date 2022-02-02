Прем'єр-міністр Молдови захворіла на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця у вівторок, 1 лютого, отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
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“Сьогодні я здала ПЛР-тест на виявлення вірусу SARS-CoV-2, який виявився позитивним. Впродовж декількох найближчих днів я планую працювати з дому онлайн”, — зазначила Гаврилиця.
Додамо
За останню добу в Молдові зафіксували 4 348 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, загальна кількість заражень в країні зросла до 445 046.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо отримав позитивний результат тесту на коронавірус.