Прем'єр-міністр Молдови захворіла на коронавірус

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“Сьогодні я здала ПЛР-тест на виявлення вірусу SARS-CoV-2, який виявився позитивним. Впродовж декількох найближчих днів я планую працювати з дому онлайн”, — зазначила Гаврилиця.

Додамо

За останню добу в Молдові зафіксували 4 348 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, загальна кількість заражень в країні зросла до 445 046.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо отримав позитивний результат тесту на коронавірус.