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15 марта, 19:03 • 104879 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139273 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120926 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114620 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103434 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100735 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90040 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122183 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер-министр Молдовы заболела коронавирусом

Премьер-министр Молдовы заболела коронавирусом

Киев • УНН

 • 18932 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица во вторник, 1 февраля, получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, информирует УНН.

Цитата

“Сегодня я сдала ПЦР-тест на выявление вируса SARS-CoV-2, который оказался положительным. В течение нескольких ближайших дней я планирую работать из дома онлайн", - отметила Гаврилица.

Добавим

За последние сутки в Молдове зафиксировали 4 348 новых случаев заболевания на коронавирусную инфекцию, общее количество заражений в стране выросло до 445 046.

Напомним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный результат теста на коронавирус.

Украинские Национальные Новости

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