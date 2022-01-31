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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Трюдо захворів на коронавірус

Трюдо захворів на коронавірус

Київ • УНН

 • 36894 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вранці я отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Я почуваюся добре, і цього тижня продовжу працювати віддалено відповідно до рекомендацій органів громадської охорони здоров'я", - написав Трюдо.

Він також закликав людей до вакцинації.

Додамо

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із сім'єю в суботу ввечері з міркувань безпеки залишив свою столичну резиденцію у зв'язку із протестами проти коронавірусних обмежень. Наприкінці минулого тижня Трюдо повідомляв також, що йде на п'ятиденний карантин через те, що один із його дітей заразився COVID-19.

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