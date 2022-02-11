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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Прем'єр-міністр Латвії: Необхідно посилити присутність НАТО на східному фланзі, зокрема у країнах Балтії

Прем'єр-міністр Латвії: Необхідно посилити присутність НАТО на східному фланзі, зокрема у країнах Балтії

Київ • УНН

 • 23300 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. На тлі нарощування Росією військ поблизу України необхідно посилити присутність НАТО на східному фланзі, зокрема у країнах Балтії, заявив Кріш'яніс Каріньш в інтерв'ю DW, про це інформує УНН.

Цитата

"Скупчення російських військ біля кордонів України є "дуже реальною загрозою. Ми вже бачили навчання минулої весни. Тепер набагато вища концентрація військ", - заявив Каріньш.

Деталі

Він зазначив, що війська РФ розташовані не лише поблизу українського кордону, а й на білоруській території - на півночі від України, де Росія розпочала спільні з Білоруссю військові навчання.

"Незрозуміло, чи буде війна. Але одне вже ясно: президент Путін бореться проти незалежності України, проти її демократії", - сказав глава латвійського уряду, додавши, що держави Європейського Союзу та НАТО зобов'язані надати Україні підтримку.

Розширення присутності НАТО

Криш'яніс Каріньш вважає за необхідне посилити військову присутність НАТО на східному фланзі, особливо в країнах Балтії, і важливу роль у цьому має відіграти Німеччина.

"У Латвії перебувають військові інших країн-членів НАТО. У Литві знаходиться контингент НАТО під керівництвом Німеччини, в Естонії - контингент під керівництвом Великобританії. Тож ми не відчуваємо прямої військової загрози, але, безумовно, це дуже дестабілізує весь регіон, змінює військову позицію.", - наголосив Каріньш. Він назвав "дуже радісною новиною" рішення ФРН посилити присутність у Литві.

На питання про ймовірність санкцій проти Москви для запобігання військовій агресії Каріньш сказав, що поки жодних рішень не ухвалено. Але, за його словами, всі можливі засоби мають бути частиною переговорів, "щоб це було надійним стримуючим фактором".

"Путін має зрозуміти, що санкції можуть вдарити з різних боків", - сказав прем'єр Латвії.

Нагадаємо

Литва звернеться до Сполучених Штатів із проханням про постійне розміщення військ у країні для підвищення безпеки, заявив у середу президент балтійської країни.

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