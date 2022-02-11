Премьер-министр Латвии: необходимо усилить присутствие НАТО на восточном фланге, в частности в странах Балтии

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"Скопление российских войск у границ Украины является "очень реальной угрозой". Мы уже видели обучение прошлой весной. Теперь гораздо выше концентрация войск", - заявил Кариньш.

Детали

Он отметил, что войска РФ находятся не только вблизи украинской границы, но и на белорусской территории - на севере от Украины, где Россия начала совместные с Белоруссией военные учения.

"Непонятно, будет ли война. Но одно уже ясно: президент Путин борется против независимости Украины, против ее демократии", - сказал глава латвийского правительства, добавив, что государства Европейского Союза и НАТО обязаны оказать Украине поддержку.

Расширение присутствия НАТО

Кришьянис Кариньш считает необходимым усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге, особенно в странах Балтии, и важную роль в этом должна сыграть Германия.

"В Латвии находятся военные других стран-членов НАТО. В Литве находится контингент НАТО под руководством Германии, в Эстонии - контингент под руководством Великобритании. Поэтому мы не чувствуем прямой военной угрозы, но, безусловно, это очень дестабилизирует весь регион, меняет военную позицию", - Подчеркнул Кариньш. Он назвал "очень радостной новостью" решение ФРГ усилить присутствие в Литве.

На вопрос о вероятности санкций против Москвы для предотвращения военной агрессии Кариньш сказал, что пока никаких решений не принято. Но, по его словам, все возможные средства должны быть частью переговоров "чтобы это было надежным сдерживающим фактором".

"Путин должен понять, что санкции могут ударить с разных сторон", - сказал премьер Латвии.

Напомним

Литва обратится к Соединенным Штатам с просьбой о постоянном размещении войск в стране для повышения безопасности, заявил в среду президент балтийской страны.