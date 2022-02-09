Литва домагатиметься постійного розміщення американських військ через нарощування російської присутності

З 2019 року Сполучені Штати розміщують у Литві ротації своїх власних груп, що не перетинаються, чисельністю близько 500 військовослужбовців і техніки, що доповнює зусилля Альянсу зі стримування Росії.

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Гітанас Науседа виступив після вітання нової ротації міжнародної бойової групи НАТО під керівництвом Німеччини, розгорнутої у 2017 році що невдовзі включить 350 додаткових німецьких військовослужбовців у відповідь на зосередження Росією своїх військ біля України.

"Звичайно, ми вестимемо переговори зі США, щоб забезпечити постійну присутність ротаційних американських сил у Литві, — сказав Науседа під час пресконференції на військовій базі Рукла. — Це було б найкращим посиленням безпеки та стримування, яке НАТО могло б надати не лише Литві, а й усьому регіону".

Доповнення

Москва заперечує плани вторгнення до України, але вимагає широких поступок від Заходу і розмістила біля кордонів України, включаючи Білорусь, понад 100 000 військовослужбовців.

Вашингтон і Брюссель пригрозили Росії санкціями, якщо вона нападе на Україну, а Сполучені Штати спрямовують 3000 військовослужбовців до Польщі та Румунії.

Голова військового комітету НАТО заявив у понеділок, що Альянс перекине додаткові війська до країн Балтії та Польщі, якщо російські війська не покинуть Білорусь після запланованих військових навчань.

Нідерланди заявили в середу, що збільшать свій внесок у бойову групу НАТО в Литві з 270 до 350 військовослужбовців.

Ця група та три аналогічні підрозділи НАТО в Естонії, Латвії та Польщі були розгорнуті Альянсом у відповідь на анексію Росією Криму в України в 2014 році.

Перші розгортання НАТО у східній частині Альянсу налічують майже 5000 військовослужбовців із 30 країн НАТО, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Сильне стримування та оборона у поєднанні з діалогом та дипломатією є ключем до забезпечення безпеки наших країн у світі, де все більше конфліктів, оскільки ми знову стикаємося з агресивною риторикою та силовою позицією Росії", — сказав він на церемонії в Руклі.