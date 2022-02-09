Литва будет добиваться постоянного размещения американских войск из-за наращивания российского присутствия

С 2019 года Соединенные Штаты размещают в Литве ротации своих собственных не пересекающихся групп численностью около 500 военнослужащих и техники, что дополняет усилия Альянса по сдерживанию России.

Детали

Гитанас Науседа выступил после приветствия новой ротации международной боевой группы НАТО под руководством Германии, развернутой в 2017 году что вскоре включит 350 дополнительных немецких военнослужащих в ответ на сосредоточение Россией своих войск возле Украины.

"Конечно, мы будем вести переговоры с США, чтобы обеспечить постоянное присутствие американских ротационных сил в Литве, — сказал Науседа во время пресс-конференции на военной базе Рукла. — Это было бы лучшим усилением безопасности и сдерживания, которое НАТО могло бы оказать не только Литве, но и всему региону".

Дополнение

Москва отрицает планы вторжения в Украину, но требует широких уступок от Запада и разместила у границ Украины, включая Беларусь, более 100 000 военнослужащих.

Вашингтон и Брюссель пригрозили России санкциями, если она нападет на Украину, а Соединенные Штаты направляют 3000 военнослужащих в Польшу и Румынию.

Председатель Военного комитета НАТО заявил в понедельник, что Альянс перебросит дополнительные войска в страны Балтии и Польшу, если российские войска не покинут Беларусь после запланированных военных учений.

Нидерланды заявили в среду, что увеличат свой вклад в боевую группу НАТО в Литве с 270 до 350 военнослужащих.

Эта группа и три аналогичные подразделения НАТО в Эстонии, Латвии и Польше были развернуты Альянсом в ответ на аннексию Россией Крыма в Украины в 2014 году.

Первые развертывания НАТО в восточной части Альянса насчитывает почти 5000 военнослужащих из 30 стран НАТО, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Сильное сдерживание и оборона в сочетании с диалогом и дипломатией является ключом к обеспечению безопасности наших стран в мире, где все больше конфликтов, поскольку мы снова сталкиваемся с агрессивной риторикой и силовой позицией России", — сказал он на церемонии в Рукле.