Литва будет добиваться постоянного размещения американских войск из-за наращивания российского присутствия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Литва обратится к США с просьбой о постоянном размещении войск в стране для повышения безопасности, заявил в среду президент балтийской страны. Об этом пишет Delfi, передает УНН.
С 2019 года Соединенные Штаты размещают в Литве ротации своих собственных не пересекающихся групп численностью около 500 военнослужащих и техники, что дополняет усилия Альянса по сдерживанию России.
Детали
Гитанас Науседа выступил после приветствия новой ротации международной боевой группы НАТО под руководством Германии, развернутой в 2017 году что вскоре включит 350 дополнительных немецких военнослужащих в ответ на сосредоточение Россией своих войск возле Украины.
"Конечно, мы будем вести переговоры с США, чтобы обеспечить постоянное присутствие американских ротационных сил в Литве, — сказал Науседа во время пресс-конференции на военной базе Рукла. — Это было бы лучшим усилением безопасности и сдерживания, которое НАТО могло бы оказать не только Литве, но и всему региону".
Дополнение
Москва отрицает планы вторжения в Украину, но требует широких уступок от Запада и разместила у границ Украины, включая Беларусь, более 100 000 военнослужащих.
Вашингтон и Брюссель пригрозили России санкциями, если она нападет на Украину, а Соединенные Штаты направляют 3000 военнослужащих в Польшу и Румынию.
Председатель Военного комитета НАТО заявил в понедельник, что Альянс перебросит дополнительные войска в страны Балтии и Польшу, если российские войска не покинут Беларусь после запланированных военных учений.
Нидерланды заявили в среду, что увеличат свой вклад в боевую группу НАТО в Литве с 270 до 350 военнослужащих.
Эта группа и три аналогичные подразделения НАТО в Эстонии, Латвии и Польше были развернуты Альянсом в ответ на аннексию Россией Крыма в Украины в 2014 году.
Первые развертывания НАТО в восточной части Альянса насчитывает почти 5000 военнослужащих из 30 стран НАТО, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
"Сильное сдерживание и оборона в сочетании с диалогом и дипломатией является ключом к обеспечению безопасности наших стран в мире, где все больше конфликтов, поскольку мы снова сталкиваемся с агрессивной риторикой и силовой позицией России", — сказал он на церемонии в Рукле.