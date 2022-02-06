Німеччина додатково направить війська до Литви: згадали і про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Німеччина розглядає можливість розміщення додаткових військ у Литві, заявила міністр оборони Крістін Ламбрехт. Напруженість у зв'язку з нарощуванням російської військової сили поблизу України залишається високою. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
В інтерв'ю медіа-групі Funke, Ламбрехт заявила, що Німеччина "вже робить важливий внесок у справи Литви", очоливши бойову групу НАТО.
"В принципі, як підкріплення є додаткові війська, і ми зараз ведемо переговори з Литвою...", - сказала вона.
Ламбрехт знову виключила можливість постачання Києву зброї після того, як посольство України в Німеччині надіслало до міністерства закордонних справ та оборони список із конкретними запитами. До списку увійшли системи протиракетної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, окуляри нічного бачення, цифрові радіостанції, станції радіолокації та військові машини швидкої допомоги.
Доповнення
Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але має десятки тисяч військовослужбовців поблизу кордонів, що спонукало Сполучені Штати додатково направити близько 3000 військовослужбовців для підтримки східного флангу НАТО у Польщі та Румунії.
Перші з цих американських військовослужбовців прибули у суботу на військову базу Жешув на південному сході Польщі.
НАТО вже розгорнула чотири багатонаціональні бойові одиниці загальною чисельністю близько 5000 осіб у Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Їх відправили туди у відповідь на анексію Москвою Криму в України у 2014 році.