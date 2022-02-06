Германия дополнительно направит войска в Литву: вспомнили и об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Германия рассматривает возможность размещения дополнительных войск в Литве, заявила министр обороны Кристин Ламбрехт. Напряженность в связи с наращиванием российской военной силы вблизи Украины остается высокой. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
В интервью медиа-группе Funke, Ламбрехт заявила, что Германия "уже вносит важный вклад в дела Литвы", возглавив боевую группу НАТО.
"В принципе, в качестве подкрепления есть дополнительные войска, и мы сейчас ведем переговоры с Литвой...", - сказала она.
Ламбрехт снова исключила возможность поставок Киеву оружия после того, как посольство Украины в Германии направило в министерство иностранных дел и обороны список с конкретными запросами. В список вошли системы противоракетной обороны, средства радиоэлектронной борьбы, очки ночного видения, цифровые радиостанции, станции радиолокации и военные машины скорой помощи.
Дополнение
Россия отрицает планы вторжения в Украину, но имеет десятки тысяч военнослужащих вблизи границ, что побудило Соединенные Штаты дополнительно направить около 3000 военнослужащих для поддержки восточного фланга НАТО в Польше и Румынии.
Первые из этих американских военнослужащих прибыли в субботу на военную базу Жешув на юго-востоке Польши.
НАТО уже развернула четыре многонациональные боевые единицы общей численностью около 5000 человек в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Их отправили туда в ответ на аннексию Москвой Крыма у Украины в 2014 году.