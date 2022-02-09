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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Прем'єр-міністр Канади закликав далекобійників припинити протести

Прем'єр-міністр Канади закликав далекобійників припинити протести

Київ • УНН

 • 15899 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав далекобійників припинити протести проти COVID-обмежень та вакцинації. Про це повідомляє УНН з посиланням на SRF.

Цитата

“Канадці мають право протестувати, не погоджуватися зі своїм урядом і висловлювати свою думку. Ми завжди будемо відстоювати це право. Але для ясності: ви не маєте права блокувати нашу економіку, нашу демократію або повсякденне життя наших співгромадян. Це має припинитися”, — заявив Трюдо.

Додамо

Розгнівані далекобійники заблокували єдиний міст, що з’єднує Канаду зі Сполученими Штатами у вівторок. Водії, які вимагають відміни федеральних мандатів на вакцинацію від COVID-19 для транскордонного руху, вперше прибули до Оттави 28 січня та поступово захопили центр канадської столиці.

Коли поліція поступово почала відновлювати контроль, протестуючі, багато з яких вимагають, щоб прем’єр-міністр Трюдо пішов у відставку, зосередили свою увагу на мосту Амбасадор, що сполучає Детройт та Віндзор.

Вантажівки почали блокувати рух пізно ввечері у понеділок, а веб-сайт уряду Канади інформував, що міст закритий в обох напрямках з 7 години ранку за східним часом (12 година за Грінвічем).

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