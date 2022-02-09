Премьер-министр Канады призвал дальнобойщиков прекратить протесты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты против COVID-ограничений и вакцинации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SRF.
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“Канадцы имеют право протестовать, не соглашаться со своим правительством и высказывать свое мнение. Мы всегда будем отстаивать это право. Но для ясности: вы не имеете права блокировать нашу экономику, нашу демократию или повседневную жизнь наших сограждан. Это должно прекратиться”, — заявил Трюдо.
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Разгневанные дальнобойщики заблокировали единственный мост, соединяющий Канаду с Соединенными Штатами во вторник. Водители, которые требуют отмены федеральных мандатов на вакцинацию от COVID-19 для трансграничного движения, впервые прибыли в Оттаву 28 января и постепенно захватили центр канадской столицы.
Когда полиция постепенно начала восстанавливать контроль, протестующие, многие из которых требуют, чтобы премьер-министр Трюдо ушел в отставку, сосредоточили свое внимание на мосту Амбассадор, соединяющий Детройт и Виндзор.
Грузовики начали блокировать движение поздно вечером в понедельник, а веб-сайт правительства Канады информировал, что мост закрыт в обоих направлениях с 7 часов утра по восточному времени (12 часов по Гринвичу).