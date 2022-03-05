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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Прем'єр-міністр Канади летить на тиждень до Європи, щоб обговорити із союзниками, як зупинити війну Росії проти України

Прем'єр-міністр Канади летить на тиждень до Європи, щоб обговорити із союзниками, як зупинити війну Росії проти України

Київ • УНН

 • 320482 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо протягом найближчих днів, від 5 до 11 березня, перебуватиме у Європі, "щоб ще більше зміцнити солідарність Канади з нашими європейськими партнерами та союзниками перед обличчям необґрунтованого вторгнення Росії до України". Про це повідомляє пресслужба прем'єра, передає УНН.

Цитата 

"Канада разом із нашими партнерами та союзниками підтримує Україну. Під час візиту прем’єр-міністр співпрацюватиме з близькими союзниками, щоб розвивати нашу скоординовану відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. Він також висловить підтримку Канади у вирішенні значних гуманітарних проблем, які виникають в Україні, а також у зв’язку з втечею біженців з України. Прем’єр-міністр також висуває спільні ключові пріоритети з міжнародними партнерами та союзниками, включно з торгівлею, економічним зростанням, кліматичними діями та правами людини", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо 

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