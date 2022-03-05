Прем'єр-міністр Канади летить на тиждень до Європи, щоб обговорити із союзниками, як зупинити війну Росії проти України

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"Канада разом із нашими партнерами та союзниками підтримує Україну. Під час візиту прем’єр-міністр співпрацюватиме з близькими союзниками, щоб розвивати нашу скоординовану відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. Він також висловить підтримку Канади у вирішенні значних гуманітарних проблем, які виникають в Україні, а також у зв’язку з втечею біженців з України. Прем’єр-міністр також висуває спільні ключові пріоритети з міжнародними партнерами та союзниками, включно з торгівлею, економічним зростанням, кліматичними діями та правами людини", - ідеться в повідомленні.

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