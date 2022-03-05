Премьер-министр Канады летит на неделю в Европу, чтобы обсудить с союзниками, как остановить войну России против Украины

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"Канада вместе с нашими партнерами и союзниками поддерживает Украину. Во время визита премьер-министр будет сотрудничать с близкими союзниками, чтобы развивать наш скоординированный ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. Он также выразит поддержку Канады в решении значительных гуманитарных проблем, которые возникают в Украине, а также в связи с бегством беженцев из Украины. Премьер-министр также выдвигает общие ключевые приоритеты с международными партнерами и союзниками, включая торговлю, экономический рост, климатические действия и права человека", - говорится в сообщении.

Напомним

Зеленский проведет переговоры с американскими сенаторами - CNN.