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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зеленський проведе перемовини із американськими сенаторами - CNN

Зеленський проведе перемовини із американськими сенаторами - CNN

Київ • УНН

 • 139187 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з американськими сенаторами. Зустріч пройде по відеозв'язку о 16:30 за київським часом. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі 

За інформацією видання, сенатори від Демократичної і Республіканської партій отримали запрошення взяти участь у Zoom-зустрічі із Зеленським. Зазначається, що вона запланована на суботу на 09:30 за східним часом (16:30 за Києвом).

Як зазначив один зі співрозмовників видання, посольство України у Вашингтоні поширило запрошення на зустріч із Зеленським серед сенаторів. Склад учасників і теми переговорів не називаються.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеозвернення, яке розпочав українською мовою.

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