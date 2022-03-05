Зеленський проведе перемовини із американськими сенаторами - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з американськими сенаторами. Зустріч пройде по відеозв'язку о 16:30 за київським часом. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.
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За інформацією видання, сенатори від Демократичної і Республіканської партій отримали запрошення взяти участь у Zoom-зустрічі із Зеленським. Зазначається, що вона запланована на суботу на 09:30 за східним часом (16:30 за Києвом).
Як зазначив один зі співрозмовників видання, посольство України у Вашингтоні поширило запрошення на зустріч із Зеленським серед сенаторів. Склад учасників і теми переговорів не називаються.
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеозвернення, яке розпочав українською мовою.