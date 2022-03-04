Ми робимо все можливе для підтримки України та тиску на Путіна - Джонсон заговорив українською
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеозвернення, яке розпочав українською мовою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Джонсона.
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Українською Джонсон сказав: "Я хочу звернутися до українців тут, у Великій Британії, і до тих, хто перебуває в Україні та сусідніх країнах".
Після цього прем'єр продовжив англійською мовою і заявив, що йому важко уявити, що ми переживаємо зараз.
Цитата
"Все, що ви любите, розбите. Усі у Великій Британії підтримують Україну. Ми робимо все можливе для вашої підтримки та тиску на Путіна. Разом із США та ЄС ми ввели найбільші санкції проти Росії. Ми продовжимо збільшувати санкції, поки Росія не зупинить агресію. Майже щодня розмовляю із Зеленським, дивуюсь його спокою та героїзму українського народу. Слава Україні!", - сказав він.
Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022