Мы делаем все возможное для поддержки Украины и давления на Путина - Джонсон заговорил на украинском

Детали

На украинском Джонсон сказал: "Я хочу обратиться к украинцам здесь, в Великобритании, и до тех, кто находится в Украине и соседних странах".

После этого премьер продолжил на английском языке и заявил, что ему трудно представить, что мы переживаем сейчас.

Цитата

"Все, что вы любите, разбито. Все в Великобритании поддерживают Украину. Мы делаем все возможное для вашей поддержки и давления на Путина. Вместе с США и ЕС мы ввели самые большие санкции против России. Мы продолжим увеличивать санкции, пока Россия не остановит агрессию. Почти каждый день разговариваю с Зеленским, удивляюсь его спокойствию и героизму украинского народа. Слава Украине!", - сказал он.

Я хочу обратиться непосредственно к украинцам здесь, в Великобритании, и до тех, кто находится в Украине и соседних странах.pic.twitter.com/Wk68dfmM8K