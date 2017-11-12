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Прем'єр-міністр Іспанії планує відвідати Каталонію

Прем'єр-міністр Іспанії планує відвідати Каталонію

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой в неділю відвідає Каталонію, вперше з проголошення незалежності та після того, як Мадрид ввів пряме панування у регіоні, наступного дня після того, як сотні тисяч каталонських громадян виступили з вимогою звільнити регіональних чиновників, передає УНН з посиланням на AFP.

Очікується, що Маріано Рахой прибуде до Барселони у неділю об 11.00, щоб показати підтримку кампанії власної партії "Народна партія" напередодні дострокових регіональних виборів, що відбудуться наступного місяця.

Прем’єр лише відвідає презентацію кандидата від власної партії, яка відбудеться в готелі, і не буде робити публічних виступів у місті.

Нагадаємо, 11 листопада у Барселоні на акцію в підтримку незалежності Каталонії та з вимогою звільнити затриманих каталонських посадовців вийшло 750 тисяч осіб,

Активісти розмахували прапорами Каталонії та скандували "Свободу!", а дехто тримав плакати з написом "SOS Democracy".

 

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