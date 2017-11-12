Премьер-министр Испании планирует посетить Каталонию

Ожидается, что Мариано Рахой прибудет в Барселону в воскресенье в 11.00, чтобы показать поддержку кампании собственной партии "Народная партия" накануне досрочных региональных выборов, которые состоятся в следующем месяце.

Премьер только посетит презентацию кандидата от своей партии, которая состоится в гостинице, и не будет делать публичных выступлений в городе.

Напомним, 11 ноября в Барселоне на акцию в поддержку независимости Каталонии и с требованием освободить задержанных каталонских должностных лиц вышло 750 000 человек,

Активисты размахивали флагами Каталонии и скандировали "Свободу!", А некоторые держали плакаты с надписью "SOS Democracy".