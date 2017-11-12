Премьер-министр Испании планирует посетить Каталонию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в воскресенье посетит Каталонию, впервые с провозглашения независимости и после того, как Мадрид ввел прямое господство в регионе, на следующий день после того, как сотни тысяч каталонских граждан выступили с требованием освободить региональных чиновников, передает УНН со ссылкой на AFP.
Ожидается, что Мариано Рахой прибудет в Барселону в воскресенье в 11.00, чтобы показать поддержку кампании собственной партии "Народная партия" накануне досрочных региональных выборов, которые состоятся в следующем месяце.
Премьер только посетит презентацию кандидата от своей партии, которая состоится в гостинице, и не будет делать публичных выступлений в городе.
Напомним, 11 ноября в Барселоне на акцию в поддержку независимости Каталонии и с требованием освободить задержанных каталонских должностных лиц вышло 750 000 человек,
Активисты размахивали флагами Каталонии и скандировали "Свободу!", А некоторые держали плакаты с надписью "SOS Democracy".