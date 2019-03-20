Прем'єр Франції відклав візит до Гайани через протести "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп скасував запланований на найближчі вихідні візит до Гайани через протести "жовтих жилетів". Про це в середу повідомило агентство Agence France-Presse з посиланням на заяву канцелярії уряду, передає УНН.
“З огляду на особливий контекст, пов’язаний з питаннями порядку, прем’єр-міністр вирішив відкласти свою поїздку до Гайани”, — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, 16 березня 18-а за рахунком хвиля протестів “жовтих жилетів” зібрала у Франції, за даними міністерства внутрішніх справ, близько 32 тисяч чоловік. У столиці демонстрація супроводжувалася масовими погромами і зіткненнями ультрарадикалів з поліцією. Епіцентром зіткнень стали Єлисейські поля, де агресивні демонстранти розгромили і підпалили десятки магазинів, кафе, газетних кіосків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон планує заборонити демонстрації на Єлисейських полях
Нагадаємо, у Парижі затримали 200 учасників суботньої акції протесту “жовтих жилетів”, яка супроводжувалася сутичками між поліцейськими і агресивно налаштованими маніфестантами.
Раніше УНН повідомляв, що уряд Франції визнав свою неготовність до акції “жовтих жилетів”. Макрон звинуватив учасників протестів в Парижі в знищенні республіки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд Франції визнав свою неготовність до акції “жовтих жилетів”