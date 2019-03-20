Премьер Франции отложил визит в Гайану из-за протестов "желтых жилетов"

“Учитывая особый контекст, связанный с вопросами порядка, премьер-министр решил отложить свою поездку в Гайану”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, 16 марта 18-ая по счету волна протестов “желтых жилетов” собрала во Франции, по данным министерства внутренних дел, около 32 тысяч человек. В столице демонстрации сопровождалась массовыми погромами и столкновениями ультрарадикалов с полицией. Эпицентром столкновений стали Елисейские поля, где агрессивные демонстранты разгромили и подожгли десятки магазинов, кафе, газетных киосков.

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Напомним, в Париже задержали 200 участников субботней акции протеста “желтых жилетов”, которая сопровождалась столкновениями между полицейскими и агрессивно настроенными манифестантами.

Ранее сообщал УНН, что правительство Франции признал свою неготовность к акции “желтых жилетов”. Макрона обвинил участников протестов в Париже в уничтожении республики.

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