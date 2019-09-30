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Прем'єр Фінляндії про Британію та Brexit: нам потрібні письмові пропозиції, а не просто розмови

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Відсутність чіткої домінуючої позиції в уряді Великої Британії завадило зробити висновок нову угоду про умови Brexit (виходу країни з Євросоюзу). Таку думку висловив прем’єр-міністр головуючої в Раді ЄС Фінляндії Антті Рінне в інтерв’ю газеті Financial Times, опублікованому в понеділок, інформує УНН.

Прем'єр Фінляндії про Британію та Brexit: нам потрібні письмові пропозиції, а не просто розмови

Він закликав Сполучене Королівство виступити з конкретними пропозиціями з метою їх розгляду партнерами із товариства. “По-моєму, (у Великій Британії) немає лідерства, що стосується вирішення проблеми Brexit”, — зазначив Рінне після зустрічі з головним переговірником ЄС Мішелем Барньє, діалог якого з колегою з королівства Стівеном Барклі в п’ятницю в Брюсселі в черговий раз завершився безрезультатно.

“Нам потрібні письмові пропозиції, а не просто розмови”, — сказав фінський прем’єр. “Мені відомо, що від британської сторони надійшли деякі неофіційні документи, проте вони поки не пропонують рішення, — продовжив він. — ЄС необхідно негайно отримати письмові пропозиції від Великої Британії з метою проведення юридичної (оцінки) того, що вони означають для країн ЄС, для громадян Європейського союзу, а також громадян королівства”.

Глава фінського уряду вважає, що в королівстві панує справжня плутанина, що стосується укладення угоди між Лондоном і Брюсселем. “Будь-які нові пропозиції потребують схвалення парламентом, проте це мені здається досить невизначеним, — продовжив Рінне. — Розбіжності в думках спостерігаються не тільки між партіями, а й в самих партіях”.

Нещодавнє рішення британського прем’єра Бориса Джонсона про припинення роботи парламенту, яке Верховний суд визнав незаконним, стало, за оцінкою Рінне, “глибокою кризою для демократії” і здатне було “нанести шкоду всьому британському суспільству”.

Як писав УНН, опозиція Британії вимагатиме від Джонсона відтермінувати Brexit.

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