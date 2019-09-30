Опозиція Британії вимагатиме від Джонсона відтермінувати Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Лідери опозиційних партій мають намір до кінця тижня змусити прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона відтермінувати дату виходу країни з Євросоюзу. Про це в понеділок повідомила газета The Telegraph, передає УНН.
За її даними, прихильники збереження членства країни в ЄС проведуть у понеділок зустріч у офісі лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна для обговорення зміни законодавства, щоб зобов’язати британського прем’єра запросити Брюссель про продовження дії статті 50 Лісабонського договору. Парламентарії при цьому вважають, що прийнятий раніше Палатою громад закон, який зобов’язує Джонсона до 19 жовтня попросити ЄС про відстрочку Brexit, якщо до цього моменту уряду не вдасться досягти нової угоди з Брюсселем, не залишає тимчасового запасу для звернення до суду, якщо глава уряду все ж таки зважиться відмовитися від перенесення дати Brexit.
Опозиційні партії розраховують встановити контроль над парламентським порядком денним під час з’їзду правлячої Консервативної партії, який в ці дні проходить в Манчестері. Навіть якщо їм цього зробити не вдасться, то їхні дії, щонайменше, серйозно порушать програму з’їзду консерваторів, оскільки депутатам і міністрам необхідно буде повернутися в Вестмінстер для участі в голосуванні, відзначає газета.
Як писав УНН, переговори між Британією та ЄС знову завершилися нічим.