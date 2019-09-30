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Оппозиция Великобритании потребует от Джонсона отсрочить Brexit

Киев • УНН

 • 8601 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Лидеры оппозиционных партий намерены до конца недели вынудить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отсрочить дату выхода страны из Евросоюза. Об этом в понедельник сообщила газета The Telegraph, передает УНН.

Оппозиция Великобритании потребует от Джонсона отсрочить Brexit

По ее данным, сторонники сохранения членства страны в ЕС проведут в понедельник встречу в офисе лидера Лейбористской партии Джереми Корбина для обсуждения изменения законодательства, чтобы обязать британского премьера запросить Брюссель о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора. Парламентарии при этом полагают, что принятый ранее Палатой общин закон, который обязывает Джонсона до 19 октября попросить ЕС об отсрочке Brexit, если до этого момента правительству не удастся достичь нового соглашения с Брюсселем, не оставляет временного запаса для обращения в суд, если глава правительства все же решится отказаться от переноса даты Brexit.

Оппозиционные партии рассчитывают установить контроль над парламентской повесткой дня во время съезда правящей Консервативной партии, который в эти дни проходит в Манчестере. Даже если им этого сделать не удастся, то их действия, по крайней мере, серьезно нарушат программу съезда консерваторов, поскольку депутатам и министрам необходимо будет вернуться в Вестминстер для участия в голосовании, отмечает газета.

Как писал УНН, переговоры между Британией и ЕС снова завершились ничем.

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