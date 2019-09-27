Brexit: переговори між Британією та ЄС знов завершилися нічим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Зустріч між представниками Європейської комісії та Великої Британії щодо Brexit в черговий раз завершилася безрезультатно. Про це свідчить повідомлення на сайті Єврокомісії щодо зустрічі представника Євросоюзу на переговорах щодо Brexit Мішеля Барньє та британського міністра з питань Brexit Стівена Барклі, передає УНН.
"Мішель Барньє підкреслив, що в Угоді про вихід необхідно мати цілком оперативне рішення, щоб уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, захистити економіку всього острова та цілісність єдиного ринку", - йдеться у повідомленні.
При цьому, в Єврокомісії зазначили, що ЄС залишається відкритим і готовим розглянути будь-які здійсненні та юридично чинні пропозиції, які відповідають усім цим цілям.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що не проситиме ЄС про відстрочку Brexit навіть в тому випадку, якщо прийнятий парламентом закон буде зобов’язувати його це зробити.