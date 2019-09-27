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Brexit: переговоры между Британией и ЕС вновь завершились ничем

Киев • УНН

 • 11284 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Встреча между представителями Европейской комиссии и Великобритании по Brexit в очередной раз завершилась безрезультатно. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Еврокомиссии о встрече представителя Евросоюза на переговорах по Brexit Мишеля Барнье и британского министра по вопросам Brexit Стивена Баркли, передает УНН.

Brexit: переговоры между Британией и ЕС вновь завершились ничем

"Мишель Барнье подчеркнул, что в Соглашении о выходе необходимо иметь вполне оперативное решение, чтобы избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить экономику всего острова и целостность единого рынка", - говорится в сообщении.

При этом в Еврокомиссии отметили, что ЕС остается открытым и готовым рассмотреть любые осуществлении и юридически действующие предложения, которые соответствуют всем этим целям.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке Brexit даже в том случае, если принятый парламентом закон будет обязывать его это сделать.

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