Brexit: переговоры между Британией и ЕС вновь завершились ничем
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Встреча между представителями Европейской комиссии и Великобритании по Brexit в очередной раз завершилась безрезультатно. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Еврокомиссии о встрече представителя Евросоюза на переговорах по Brexit Мишеля Барнье и британского министра по вопросам Brexit Стивена Баркли, передает УНН.
"Мишель Барнье подчеркнул, что в Соглашении о выходе необходимо иметь вполне оперативное решение, чтобы избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить экономику всего острова и целостность единого рынка", - говорится в сообщении.
При этом в Еврокомиссии отметили, что ЕС остается открытым и готовым рассмотреть любые осуществлении и юридически действующие предложения, которые соответствуют всем этим целям.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке Brexit даже в том случае, если принятый парламентом закон будет обязывать его это сделать.