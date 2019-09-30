Премьер Финляндии о Британии и Brexit: нам нужны письменные предложения, а не просто разговоры

Он призвал Соединенное Королевство выступить с конкретными предложениями с целью их рассмотрения партнерами из сообщества. “По-моему, (в Великобритании) нет лидерства, что касается решения проблемы Brexit”, — отметил Ринне после встречи с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, диалог которого с коллегой из королевства Стивеном Баркли в пятницу в Брюсселе в очередной раз завершился безрезультатно.

“Нам нужны письменные предложения, а не просто разговоры”, — сказал финский премьер. “Мне известно, что от британской стороны поступили некоторые неофициальные документы, однако они пока не предлагают решения, — продолжил он. — ЕС необходимо незамедлительно получить письменные предложения от Великобритании с целью проведения юридической (оценки) того, что они означают для стран ЕС, для граждан Европейского союза, а также граждан королевства”.

Глава финского правительства полагает, что в королевстве царит настоящая неразбериха, что касается заключения соглашения между Лондоном и Брюсселем. “Любые новые предложения нуждаются в одобрении парламентом, однако это мне кажется довольно неопределенным, — продолжил Ринне. — Расхождения во мнениях наблюдаются не только между партиями, но и в самих партиях”.

Недавнее решение британского премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, которое Верховный суд признал незаконным, стало, по оценке Ринне, “глубоким кризисом для демократии” и способно было “нанести ущерб всему британскому обществу”.

Как писал УНН, оппозиция Великобритании потребует от Джонсона отсрочить Brexit.