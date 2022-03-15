Прем’єр Чехії після зустрічі із Зеленським: ви боретеся також і за наше життя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 15 березня зустрівся з прем'єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії, а також віце-прем'єром Польщі в Києві. Своєю чергою прем’єр Чехії Петр Фіала висловив підтримку Україні у її протистоянні російській агресії. Про він написав у Twitter, передає УНН.
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"Я радий бути в Києві з іншими лідерами, щоб показати нашу підтримку Україні та її народу. Ми захоплюємося вашим хоробрим спротивом. Ви боретеся за своє життя, країну і свободу. Ми знаємо, що ви також боретеся за наше життя. Ви не самотні, наші країни стоять на вашому боці",- зазначив Фіала.
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Jsem skutečně potěšen, že můžu být v Kyjevě společně s ostatními lídry, abychom vyjádřili podporu Ukrajině a jejímu lidu.
Obdivujeme Váš odvážný boj. Bojujete za svoje životy, zemi a svobodu.
My víme, že bojujete i za naše životy. Nejste sami, naše země stojí po Vašem boku.