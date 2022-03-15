Прем’єр Чехії після зустрічі із Зеленським: ви боретеся також і за наше життя

Цитата

"Я радий бути в Києві з іншими лідерами, щоб показати нашу підтримку Україні та її народу. Ми захоплюємося вашим хоробрим спротивом. Ви боретеся за своє життя, країну і свободу. Ми знаємо, що ви також боретеся за наше життя. Ви не самотні, наші країни стоять на вашому боці",- зазначив Фіала.

Нагадаємо

Кулеба та Блінкен обговорили безпеку ядерних об'єктів в Україні.

Jsem skutečně potěšen, že můžu být v Kyjevě společně s ostatními lídry, abychom vyjádřili podporu Ukrajině a jejímu lidu.



Obdivujeme Váš odvážný boj. Bojujete za svoje životy, zemi a svobodu.



My víme, že bojujete i za naše životy. Nejste sami, naše země stojí po Vašem boku.