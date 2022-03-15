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Кулеба та Блінкен обговорили безпеку ядерних об'єктів в Україні

Кулеба та Блінкен обговорили безпеку ядерних об'єктів в Україні

Київ • УНН

 • 82466 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. 15 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Держсекретар Ентоні Блінкен провели телефонні перемовини. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Блінкена та Twitter Кулеби.

Цитата 

"Провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав держсекретар.

Spoke with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today. I reaffirmed the United States’ continued support for the Ukrainian people and commitment to hold Putin accountable for his unwarranted and inhumane bombardment of Ukraine. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 15, 2022

Деталі

В ході бесіди Блінкен підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами українського народу, і зобов'язання притягнути путіна до відповідальності за його необґрунтовані бомбардування України.

Кулеба у розмові зі своїм американським колегою наголосив на необхідності посилення економічного тиску на росію.

"Ми обидва погодилися з тим, що важливо забезпечити безпеку ядерних об'єктів в Україні", - зазначив міністр.

Call with @SecBlinken. Grateful to the US for the new round of personal sanctions against Russian officials. I also underscored the need to step up economic pressure on Russia. We both agreed it is important to ensure safety and security of nuclear facilities in Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2022

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