Кулеба та Блінкен обговорили безпеку ядерних об'єктів в Україні

Цитата

"Провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав держсекретар.

Spoke with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today. I reaffirmed the United States’ continued support for the Ukrainian people and commitment to hold Putin accountable for his unwarranted and inhumane bombardment of Ukraine. #UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 15, 2022

Деталі

В ході бесіди Блінкен підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами українського народу, і зобов'язання притягнути путіна до відповідальності за його необґрунтовані бомбардування України.

Кулеба у розмові зі своїм американським колегою наголосив на необхідності посилення економічного тиску на росію.

"Ми обидва погодилися з тим, що важливо забезпечити безпеку ядерних об'єктів в Україні", - зазначив міністр.

Call with @SecBlinken. Grateful to the US for the new round of personal sanctions against Russian officials. I also underscored the need to step up economic pressure on Russia. We both agreed it is important to ensure safety and security of nuclear facilities in Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2022