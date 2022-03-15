Кулеба та Блінкен обговорили безпеку ядерних об'єктів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. 15 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Держсекретар Ентоні Блінкен провели телефонні перемовини. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Блінкена та Twitter Кулеби.
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"Провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав держсекретар.
Spoke with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today. I reaffirmed the United States’ continued support for the Ukrainian people and commitment to hold Putin accountable for his unwarranted and inhumane bombardment of Ukraine. #UnitedWithUkraine— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 15, 2022
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В ході бесіди Блінкен підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами українського народу, і зобов'язання притягнути путіна до відповідальності за його необґрунтовані бомбардування України.
Кулеба у розмові зі своїм американським колегою наголосив на необхідності посилення економічного тиску на росію.
"Ми обидва погодилися з тим, що важливо забезпечити безпеку ядерних об'єктів в Україні", - зазначив міністр.
Call with @SecBlinken. Grateful to the US for the new round of personal sanctions against Russian officials. I also underscored the need to step up economic pressure on Russia. We both agreed it is important to ensure safety and security of nuclear facilities in Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2022