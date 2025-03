Кулеба и Блинкен обсудили безопасность ядерных объектов в Украине

Цитата

"Провел сегодня беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - написал госсекретарь.

Spoke with Ukrainian Foreign Minister@DmytroKulebatoday. I reaffirmed the United States’ continued support for the Ukrainian people and commitment to hold Putin accountable for his unwarranted and inhumane bombardment of Ukraine.#UnitedWithUkraine

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 15, 2022

Детали

В ходе беседы Блинкен подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами украинского народа, и обязательства привлечь путина к ответственности за его необоснованные бомбардировки Украины.

Кулеба в разговоре со своим американским коллегой подчеркнул необходимость усиления экономического давления на россию.

"Мы оба согласились с тем, что важно обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине", - отметил министр.

Call with@SecBlinken. Grateful to the US for the new round of personal sanctions against Russian officials. I also underscored the need to step up economic pressure on Russia. We both agreed it is important to ensure safety and security of nuclear facilities in Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2022