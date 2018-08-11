Прем'єр Болгарії закликав політиків не допустити військовий конфлікт в чорноморському регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борісов закликав політиків не допустити військового конфлікту в чорноморському регіоні. Як повідомляє урядова прес-служба, свою заяву прем’єр-міністр зробив у Варні на урочистих зборах, присвячених 139-річчю створення Болгарських військово-морських сил, передає УНН.
“Дунай і Чорне море стають зоною виняткового конфлікту, і багато зусиль повинні докласти болгарські політики на всіх рівнях, щоб не допустити в Чорному морі військових дій”, — сказав Борісов. Він підкреслив, що болгарські ВМС підготовлені до будь-якого розвитку подій, але головне їхнє завдання разом з дипломатами — запобігти можливому конфлікту.
“Використовуємо всю силу дипломатії та енергію, щоб зберегти (світ), будемо брати участь в навчаннях, а не воювати”, — зазначив глава болгарського уряду.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко призначив новим послом України у Болгарії Віталія Москаленка, звільнивши з цієї посади Миколу Балтажи. Про це йдеться у президентських указах від 13 липня.