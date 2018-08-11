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Премьер Болгарии призвал политиков не допустить военного конфликта в черноморском регионе

Киев • УНН

 • 11076 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал политиков не допустить военного конфликта в черноморском регионе. Как сообщает правительственная пресс-служба, свое заявление премьер-министр сделал в Варне на торжественном собрании, посвященном 139-летию создания Болгарских военно-морских сил, передает УНН.

Премьер Болгарии призвал политиков не допустить военного конфликта в черноморском регионе

“Дунай и Черное море становятся зоной исключительного конфликта, и много усилий должны приложить болгарские политики на всех уровнях, чтобы не допустить в Черном море военных действий”, — сказал Борисов. Он подчеркнул, что болгарские ВМС подготовлены к любому развитию событий, но главная их задача вместе с дипломатами — предотвратить возможный конфликт.

“Используем всю силу дипломатии и энергию, чтобы сохранить (мир), будем участвовать в учениях, а не воевать”, — отметил глава болгарского правительства.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко назначил новым послом Украины в Болгарии Виталия Москаленко, освободив от этой должности Николая Балтажы. Об этом говорится в президентских указах от 13 июля.

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