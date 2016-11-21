Премії олімпійцям та паралімпійцям виплатять з бюджету Запорізької області

Розмір премії встановлюється згідно з балами, які спортсмен приніс в залік Запорізької області, та з яких визначається загальний рейтинг Запорізької області з олімпійських видів спорту та за видами інваспорту, а також за кожну завойовану медаль.

Заплановане преміювання і тренерського складу. Премія у розмірі 20 тис. грн виплачується тренерам спортсменів Запорізької області, учасників Олімпійських і Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, які набрали залікові очки до загального рейтингу Запорізької області.

Також одноразова грошова премія в розмірі 5 тис. грн виплачується спортсменам-учасникам Олімпійських та Паралімпійських ігор з окремою номінацією “Воля до перемоги”.

Виплата всіх винагород здійснюватиметься за рахунок обласного бюджету.

Нагадаємо, у вересні Національний олімпійський комітет України виплатив власні грошові винагороди медалістам Олімпійських ігор-2016.