Премии олимпийцам и паралимпийцам выплатят из бюджета Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Спортсмены Запорожской области, которые принимали участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также их тренеры получат единовременные денежные премии. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, передает корреспондент УНН.
Размер премии устанавливается в соответствии с баллами, которые спортсмен принес в зачет Запорожской области, и из которых определяется общий рейтинг Запорожской области по олимпийским видам спорта и по видам инваспорта, а также за каждую завоеванную медаль.
Запланировано премирования и тренерского состава. Премия в размере 20 тыс. грн выплачивается тренерам спортсменов Запорожской области, участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которые набрали зачетные очки в общий рейтинг Запорожской области.
Также одноразовая денежная премия в размере 5 тыс. грн выплачивается спортсменам-участникам Олимпийских и Паралимпийских игр в отдельной номинации "Воля к победе".
Выплата всех вознаграждений будет осуществляться за счет областного бюджета.
Напомним, в сентябре Национальный олимпийский комитет Украины выплатил собственные денежные вознаграждения медалистам Олимпийских игр-2016.