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Прем'єр Британії Сунак підтвердив обстріл Ємену

Прем'єр Британії Сунак підтвердив обстріл Ємену

Київ • УНН

 • 30159 перегляди

Прем'єр-міністр Великобританії Сунак підтвердив цілеспрямовані удари ВПС по об'єктах хуситів в Ємені разом з США для забезпечення безпеки на морі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що військово-повітряні сили спільно зі США за підтримки Нідерландів, Канади та Бахрейну завдали точкових ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені. Заяву Сунака у п’ятницю, 12 січня, публікує видання Sky news, передає УНН.

Королівські військово-повітряні сили завдали цілеспрямованих ударів по військових об'єктах, що використовуються повстанцями-хуситами в Ємені

повідомив Сунак.

Він нагадав, що протягом останніх місяців бойовики-хусити скоїли низку небезпечних та дестабілізуючих нападів на комерційне судноплавство в Червоному морі, загрожуючи британським та іншим кораблям, що спричинило серйозні перебої на життєво важливому торговельному маршруті та зростання цін на сировинні товари.

При цьому Сунак заявив, попри неодноразові попередження міжнародної спільноти, хусити продовжують чинити напади в Червоному морі, в тому числі проти військових кораблів Великої Британії та США.

З цим не можна миритися. Сполучене Королівство завжди буде відстоювати свободу судноплавства і вільний потік торгівлі. Тому ми вжили обмежених, необхідних і пропорційних заходів самооборони разом зі Сполученими Штатами

 йдеться у заяві.

Також зазначається, що британський військово-морський флот продовжує патрулювати Червоне море в рамках багатонаціональної операції Prosperity Guardian для стримування подальшої агресії хуситів.

Байден зробив заяву щодо ударів по хуситах в Ємені12.01.24, 02:47 • 26222 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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