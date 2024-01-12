Премьер Британии Сунак подтвердил обстрел Йемена

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что военно-воздушные силы совместно с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене. Заявление Сунака в пятницу, 12 января, публикует издание Sky news, передает УНН.

Королевские военно-воздушные силы нанесли целенаправленные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене сообщил Сунак.

Он напомнил, что в течение последних месяцев боевики-хуситы совершили ряд опасных и дестабилизирующих нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим кораблям, что повлекло серьезные перебои на жизненно важном торговом маршруте и рост цен на сырьевые товары.

При этом Сунак заявил, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжают совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США.

С этим нельзя мириться. Соединенное Королевство всегда будет отстаивать свободу судоходства и свободный поток торговли. Поэтому мы приняли ограниченные, необходимые и пропорциональные меры самообороны вместе с Соединенными Штатами говорится в заявлении.

Также отмечается, что британский военно-морской флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции Prosperity Guardian для сдерживания дальнейшей агрессии хуситов.

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