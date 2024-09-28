Представники одеської "Батьківщини" привезли в дитячу обласну лікарню прострочену гуманітарку: Кіпер відреагував

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер відреагував на постачання простроченої гуманітарної допомоги для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Він зазначив журналістам, що розбереться в цьому питанні, повідомляє кореспондент УНН.

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В ЗМІ з'явилась інформація, що до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні була доставлена представниками місцевої "Батьківщини" та благодійного фонду "Шляхетна справа" прострочена гуманітарна допомога.

Керівниця медустанови заявила, що "допомогу" доставили керівник обласної організації та заступник голови регіональних зборів Олег Радковський, депутат облради Олександр Барський і голова міської організації партії Дмитро Жеман разом із директором БФ Сергієм Шутовим.

Усі шприци, вітаміни, памперси, тести на коронавірус і антисептики виявилися з вичерпаним терміном придатності. Причому більшість - ще у 2021-2022 роках.

На те, що сталося, вже відреагував голова Одеської ОВА Олег Кіпер, який заявив, що розбереться в цьому питанні.

Привезли гуманітарну допомогу, термін її був закінчений. Деякі були роками закінчені терміни. Я зараз хочу питання підняти, що це за діячі, які намагалися… можливо, це якась диверсія, намагалися нашим діткам якісь дати прострочені товари, шприци, щоб була якась інша історія. Я так розумію, що ті люди, які були там присутні, вони відносяться до однієї з політичних партій і вони це роблять для чого: щоб бонуси собі заробити чи хочуть щиро допомогти - сказав Кіпер.

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