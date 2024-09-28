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Представники одеської "Батьківщини" привезли в дитячу обласну лікарню прострочену гуманітарку: Кіпер відреагував

Представники одеської "Батьківщини" привезли в дитячу обласну лікарню прострочену гуманітарку: Кіпер відреагував

Київ • УНН

 • 36995 перегляди

Представники одеської "Батьківщини" доставили прострочену гуманітарну допомогу в обласну дитячу лікарню. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер пообіцяв розібратися в ситуації, назвавши це можливою "диверсією".

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер відреагував на постачання простроченої гуманітарної допомоги для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Він зазначив журналістам, що розбереться в цьому питанні, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

В ЗМІ з'явилась інформація, що до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні була доставлена представниками місцевої "Батьківщини" та благодійного фонду "Шляхетна справа" прострочена гуманітарна допомога.

Керівниця медустанови заявила, що "допомогу" доставили керівник обласної організації та заступник голови регіональних зборів Олег Радковський, депутат облради Олександр Барський і голова міської організації партії Дмитро Жеман разом із директором БФ Сергієм Шутовим.

Усі шприци, вітаміни, памперси, тести на коронавірус і антисептики виявилися з вичерпаним терміном придатності. Причому більшість - ще у 2021-2022 роках.

На те, що сталося, вже відреагував голова Одеської ОВА Олег Кіпер, який заявив, що розбереться в цьому питанні.

Привезли гуманітарну допомогу, термін її був закінчений. Деякі були роками закінчені терміни. Я зараз хочу питання підняти, що це за діячі, які намагалися… можливо, це якась диверсія, намагалися нашим діткам якісь дати прострочені товари, шприци, щоб була якась інша історія. Я так розумію, що ті люди, які були там присутні, вони відносяться до однієї з політичних партій і вони це роблять для чого: щоб бонуси собі заробити чи хочуть щиро допомогти

- сказав Кіпер.

Нагадаємо

Організації Об'єднаних Націй бракує коштів, необхідних для того, щоб допомогти Україні пережити зиму на тлі того, що удари рф знищили половину потужності української енергосистеми.

Павло Башинський

Павло Башинський

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