Представители одесской «Батькивщины» привезли в детскую областную больницу просроченную гуманитарку: Кипер отреагировал

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер отреагировал на поставки просроченной гуманитарной помощи для Одесской областной детской клинической больницы. Он отметил журналистам, что разберется в этом вопросе, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В СМИ появилась информация, что в Одесскую областную детскую клиническую больницу была доставлена представителями местной "Батькивщины" и благотворительного фонда "Благородное дело" просроченная гуманитарная помощь.

Руководитель медучреждения заявила, что "помощь" доставили руководитель областной организации и заместитель председателя регионального собрания Олег Радковский, депутат облсовета Александр Барский и глава городской организации партии Дмитрий Жеман вместе с директором БФ Сергеем Шутовым.

Все шприцы, витамины, памперсы, тесты на коронавирус и антисептики оказались с истекшим сроком годности. Причем большинство - еще в 2021-2022 годах.

На произошедшее уже отреагировал глава Одесской ОГА Олег Кипер, который заявил, что разберется в этом вопросе.

Привезли гуманитарную помощь, срок ее был закончен. Некоторые были годами закончены сроки. Я сейчас хочу вопрос поднять, что это за деятели, которые пытались... возможно, это какая-то диверсия, пытались нашим деткам какие-то дать просроченные товары, шприцы, чтобы была какая-то другая история. Я так понимаю, что те люди, которые там присутствовали, они относятся к одной из политических партий и они это делают для чего: чтобы бонусы себе заработать или хотят искренне помочь