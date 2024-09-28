Представители одесской «Батькивщины» привезли в детскую областную больницу просроченную гуманитарку: Кипер отреагировал
Киев • УНН
Представители одесской «Батькивщины» доставили просроченную гуманитарную помощь в областную детскую больницу. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер пообещал разобраться в ситуации, назвав это возможной «диверсией».
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер отреагировал на поставки просроченной гуманитарной помощи для Одесской областной детской клинической больницы. Он отметил журналистам, что разберется в этом вопросе, сообщает корреспондент УНН.
Детали
В СМИ появилась информация, что в Одесскую областную детскую клиническую больницу была доставлена представителями местной "Батькивщины" и благотворительного фонда "Благородное дело" просроченная гуманитарная помощь.
Руководитель медучреждения заявила, что "помощь" доставили руководитель областной организации и заместитель председателя регионального собрания Олег Радковский, депутат облсовета Александр Барский и глава городской организации партии Дмитрий Жеман вместе с директором БФ Сергеем Шутовым.
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На произошедшее уже отреагировал глава Одесской ОГА Олег Кипер, который заявил, что разберется в этом вопросе.
Привезли гуманитарную помощь, срок ее был закончен. Некоторые были годами закончены сроки. Я сейчас хочу вопрос поднять, что это за деятели, которые пытались... возможно, это какая-то диверсия, пытались нашим деткам какие-то дать просроченные товары, шприцы, чтобы была какая-то другая история. Я так понимаю, что те люди, которые там присутствовали, они относятся к одной из политических партий и они это делают для чего: чтобы бонусы себе заработать или хотят искренне помочь
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