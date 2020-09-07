Представниця України виборола золоту медаль на Кубку світу з фіт-модель
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Уродженка Полтави Марина Полапа здобула золоту нагороду Кубка світу з фіт-модель, передає УНН з посиланням на сторінку Федерації бодібілдингу України у Facebook.
Змагання відбулися у Латвії. Марина Полапа змагалася у категорії +168 сантиметрів, де їй не було рівних. Друге місце обійняла учасниця з Литви, а третє – із Латвії.
Суперницями українки були майже три десятки учасниць із понад 20 країн світу.
Також на Кубку світу із фіт-модель Україну представляла Ірина Лукашук із Хмельниччини. Її категорія — до 168 сантиметрів. Дівчина посіла п'яте місце на змаганнях.
Нагадаємо, що українка завоювала "золото" на турнірі Арнольда Шварценегера.