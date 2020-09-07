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Представниця України виборола золоту медаль на Кубку світу з фіт-модель

Київ • УНН

 • 37515 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Уродженка Полтави Марина Полапа здобула золоту нагороду Кубка світу з фіт-модель, передає УНН з посиланням на сторінку Федерації бодібілдингу України у Facebook.

Представниця України виборола золоту медаль на Кубку світу з фіт-модель

Змагання відбулися у Латвії. Марина Полапа змагалася у категорії +168 сантиметрів, де їй не було рівних. Друге місце обійняла учасниця з Литви, а третє – із Латвії.

Суперницями українки були майже три десятки учасниць із понад 20 країн світу.

Також на Кубку світу із фіт-модель Україну представляла Ірина Лукашук із Хмельниччини. Її категорія — до 168 сантиметрів. Дівчина посіла п'яте місце на змаганнях.

Нагадаємо, що українка завоювала "золото" на турнірі Арнольда Шварценегера. 

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