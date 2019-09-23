Українка завоювала золото на турнірі Арнольда Шварценеггера
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 23 вересня. УНН. Бодіфітнес із Запоріжжя Юлія Шикула виборола золоту медаль та кубок на одному з найпрестижнішіх турнірів Arnold Classic Europe-2019, передає кореспондент УНН.
Турнір проходив з 20 по 22 вересня у Барселоні. На ньому був присутній сам організатор першості — самий популярний бодібілдер планети, актор та політик Арнольд Шварценеггер.
"Коли оголосили переможця, на мене нахлинули сльози. Це була моя мрія — виграти такий масштабний турнір. І вона здійснилася", — прокоментувала УНН свою перемогу спортсменка.
Юлія Шикула є членом Національної Федерації бодібілдингу, а також тренує майбутніх спортсменів у СК "Імпульс" в Запоріжжі.
Нагадаємо, українці здобули 14 золотих медалей на ЧЄ з бодібілдингу.